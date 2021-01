Reeleito, Vanazzi dá posse aos novos secretários de São Leopoldo

Reeleito nas eleições municipais de 2020, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), deu posse, nesta terça-feira (5), aos secretários que vão compor o governo no seu segundo mandato. A cerimônia foi realizada em uma reunião presencial, na qual também estava presente o novo vice-prefeito Ary Moura (PDT), que foi empossado diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) da cidade. "Dou as boas-vindas aos nossos novos secretários e secretárias e aqueles que permanecem nos cargos, lembrando que é um novo governo, com novos desafios e novas perspectivas. É importante falarmos coletivamente sobre estes desafios e como devemos superá-los. Teremos muito trabalho nesse novo período que é o preparo para os 200 anos da nossa cidade", saudou Vanazzi. Na ocasião, o prefeito comunicou ainda que a ex-prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti (PT), deverá assumir em fevereiro a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (Sepom).