Reforma administrativa será votada em sessões extraordinárias da Câmara de Porto Alegre

Nesta quinta-feira (7), às 14h, e sexta-feira (8), às 10h, a Câmara de Porto Alegre irá realizar sessões virtuais extraordinárias para discutir dois projetos do Executivo que tratam da reforma administrativa da prefeitura. Serão apreciados os projetos PLCE nº 01/21 e PLE nº 01/21.

Com as mudanças propostas pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), a estrutura do governo ficará com 19 secretarias, oito estruturas indiretas e duas secretarias extraordinárias, uma delas já implantada - a Extraordinária de Enfrentamento do Coronavírus.

A reforma prevê a extinção de um cargo de secretário extraordinário e de 11 vagas de CC5. O enxugamento viabiliza a criação de quatro vagas de secretários, com respectivos adjuntos, e de mais dois adjuntos (Educação e Governança).

Haverá duas separações de secretarias: Planejamento e Administração; Obras e Mobilidade; e será criada a pasta de Regularização Fundiária e Habitação, responsável pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), e recriada a de Esporte e Lazer.

De acordo com os projetos, o Executivo terá agora a seguinte estrutura:

1) Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

2) Secretaria de Administração e Patrimônio

3) Secretaria de Transparência e Controladoria

4) Secretaria de Governança Local e Coordenação Política

5) Secretaria da Fazenda

6) Secretaria de Parcerias

7) Procuradoria-Geral do Município

8) Secretaria de Serviços Urbanos

9) Secretaria de Obras e Infraestrutura

10) Secretaria de Mobilidade Urbana

11) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

12) Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade

13) Secretaria da Cultura

14) Secretaria da Saúde

15) Secretaria de Segurança

16) Secretaria de Educação

17) Secretaria de Desenvolvimento Social

18) Secretaria de Esporte e Lazer

19) Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária