Melo anuncia Idenir Cecchim como líder do governo na Câmara

O prefeito Sebastião Melo (MDB) se reuniu pela primeira vez com vereadores da base de governo na manhã desta terça-feira (5) para discutir projetos que serão encaminhados ao Legislativo. Na ocasião, Melo anunciou o vereador Idenir Cecchim (MDB) como líder de seu governo na Câmara.

Acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM) e de técnicos de prefeitura, Melo pautou a reunião a partir da concepção do projeto da reforma administrativa, encaminhada ao Legislativo na última segunda-feira (28). Segundo o prefeito, a reforma visa a reorganizar a administração do município com o objetivo de qualificar a entrega de serviços.

Para o chefe do Executivo municipal, o encontro simbolizou o que considera ser o principal pilar de sua gestão, o diálogo. "Os vereadores e eu queremos o melhor para Porto Alegre. Para nós, base de governo é construção", disse.