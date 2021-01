Bancadas de deputados estaduais terão mudanças neste ano legislativo

As trocas de secretários no governo Eduardo Leite (PSDB) e as eleições municipais ocasionaram mudanças na composição das bancadas da Assembleia Legislativa ao longo de 2020. Por isso, siglas como o MDB e o PSL retornam do recesso parlamentar, em fevereiro, com modificações.

As alterações ocorreram basicamente por dois motivos: alguns deputados estaduais se elegeram prefeitos nas eleições municipais de 2020 e deixaram a Assembleia para assumir prefeituras; outros assumiram ou renunciaram cargos no primeiro escalão do governo do Estado.

O MDB, por exemplo, teve dois deputados eleitos nos seus municípios: Sebastião Melo (MDB) assumiu a prefeitura de Porto Alegre; e Fábio Branco (MDB), a de Rio Grande. Além disso, no início da gestão Leite, Juvir Costella (MDB) se licenciou do cargo no Parlamento para assumir a Secretaria Estadual dos Transportes. Costela voltou ao Parlamento por alguns dias, no final de 2020, para participar da votação do projeto que prorrogou a majoração do ICMS.

Melo renunciou ao mandato de deputado estadual em 8 de dezembro, para se dedicar à transição da prefeitura da Capital. Em seu lugar, o 1º suplente do MDB, Carlos Búrigo, que, até então, estava substituindo Costella, tornou-se titular na vaga de Melo. Com a saída de Branco, a 2ª suplente do MDB, Patrícia Alba, assume a vaga no Legislativo como titular.

Quanto à vaga deixada por Costella, será convocada a 3ª suplente da bancada, que é a vereadora reeleita de Porto Alegre Comandante Nadia. Entretanto, ela enfrenta uma dificuldade caso queira assumir: como ela migrou do MDB para o DEM no início de 2020, poderia ter a vaga questionada na Justiça por infidelidade partidária. Caso ela desista da vaga de deputada, será chamado o 4º suplente do MDB, Beto Fantinel.

No PSL, o deputado Ruy Irigaray deixou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo e reassumiu sua vaga na Assembleia em fevereiro de 2020. Irigaray havia se licenciado da vaga de deputado em 2019. Na época, quem assumiu sua vaga no Parlamento foi 1º suplente da coligação Rio Grande Acima de Tudo (PSL-DEM), Rodrigo Lorenzoni (DEM) - ele assumiu a pasta de Irigaray.

Em 2020, ainda houve uma mudança na composição da Assembleia por conta da troca de partido. Em março, o deputado Rodrigo Maroni, eleito pelo Podemos, desfiliou-se da sigla e filiou-se ao Pros. Com isso, foi extinta a bancada do Podemos.