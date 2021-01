Márcio Bins Ely destaca revisão do Plano Diretor

Eleito para comandar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2021, o vereador Márcio Bins Ely (PDT) apontou a revisão do Plano Diretor como uma das principais pautas do Legislativo nesse ano. Um projeto de lei deve ser encaminhado pela prefeitura à Câmara para tratar da revisão, que deveria ter sido concluída no ano passado - o Estatuto da Cidade determina que a cada 10 anos o Plano deve ser revisado, e a última revisão da lei em Porto Alegre ocorreu em 2010.

Em seu primeiro discurso após ter tomado posse como presidente da Câmara, Bins Ely destacou a revisão do Plano Diretor como um dos desafios deste ano em que ele irá presidir a casa. O vereador do PDT já foi secretário municipal de Urbanismo na gestão de José Fortunati (na época PDT), quando a última revisão do Plano Diretor foi sancionada, em 2010.

Além de ter acompanhado debates também como vereador desde a década passada - foi eleito para a Câmara em 2008, 2012, 2016 e 2020 -, Bins Ely é o atual presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RS), entidade sobre a qual ele fez referência em seu discurso na Câmara, destacando sua luta por um "mercado imobiliário pujante".

Em sua fala na tribuna, o novo presidente da Câmara garantiu que irá priorizar o compromisso em auxiliar nos debates da revisão do Plano, uma vez que "é urgente e imperativo que possamos, através da legislação, aperfeiçoar essa lei que nada mais é do que o esqueleto da estruturação urbana da cidade".

O debate historicamente é um tema polêmico na cidade, pois além de definir as diretrizes do planejamento urbano e do desenvolvimento, também normatiza questões pontuais como a altura de prédios e a densidade projetada para cada região da cidade, o que nem sempre é consenso.

Diante do tema, o prefeito Sebastião Melo (MDB), empossado na mesma sessão, prometeu diálogo na elaboração do projeto de lei, que será apreciado pela Câmara de Porto Alegre em 2021, classificando o tema como "balizador da cidade que queremos".

Bins Ely destacou ainda que planeja colaborar no combate ao novo coronavírus e prometeu esforços para garantir o respeito à democracia na Casa através do diálogo. "Temos o objetivo firme e comum de que nossas ações resultem no melhor para a cidade."

O presidente da Casa defende que, nesta legislatura, a Câmara esteja mais atuante em questões relativas ao planejamento, saúde, educação, segurança, mobilidade, regularização fundiária, inovação e infraestrutura.

Primeira sessão é marcada por tensão e bate-boca

Integrantes da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

