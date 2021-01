Prefeito Jorge Darlei Wolf toma posse em Nova Petrópolis

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, e o vice-prefeito, Martim Egidio Vontobel Wissmann, tomaram posse oficialmente de suas funções na tarde dessa sexta-feira (1). Destacando o compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar dos munícipes, eles assumiram a gestão pública municipal no período de 2021 a 2024.

Os novos chefes do Poder Executivo Municipal foram empossados oficialmente pelo novo presidente da Câmara, o vereador Daniel Carlos Michaelsen, que conduziu a solenidade. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade de posse foi realizada sem a presença de convidados e com número restrito de pessoas.

Na oportunidade, o ex-prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, entregou as chaves da prefeitura a Jorge Darlei Wolf e Martim Wissmann, ato simbólico que representou a troca do governo municipal. O padre Luiz Milton Zilles apresentou uma mensagem representando a equipe ecumênica.

Após prestar o juramento, em que se comprometeu a “manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, as leis da União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade”, Jorge Darlei Wolf e Martim Wissmann ocuparam a tribuna da Câmara para os seus primeiros pronunciamentos como prefeito e vice-prefeito de Nova Petrópolis.

Entre os diversos agradecimentos que abriram o discurso de Darlei, houve uma menção especial à sua família e à confiança recebida da comunidade. O novo prefeito assumiu o compromisso de valorizar tudo o que foi feito pelas administrações anteriores, sem deixar de buscar novos caminhos e propostas. “A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E chegou a hora de olharmos para frente”, afirmou.

Na fala também foi destacada a proposta apresentada durante a campanha eleitoral, de fazer mais com menos recursos, o que inclui uma equipe mais enxuta na Administração Municipal. “Temos uma cidade linda, um povo trabalhador e, da mesma forma, muita confiança na equipe que formamos para o nosso governo”.

Ao time de secretários e demais servidores, de carreira e comissionados, o prefeito pediu que tenham calma num primeiro momento, já que a pandemia continua. Aos vereadores, que acompanharam a posse, Wolf pediu parceria e deixou claro que as portas do gabinete lhes estarão sempre abertas. “Precisamos nos unir num projeto maior, que é Nova Petrópolis”, ressaltou.

O vice-prefeito Martim Wissmann lembrou os seus familiares, integrantes de entidades e grupos dos quais participa e também os três ex-prefeitos junto com os quais já ocupou o cargo de secretário da Saúde. Esta será a quarta vez que o fisioterapeuta assume a pasta no município.

Martim destacou os pontos que nortearão a Gestão Municipal pelos próximos quatro anos e que foram compreendidos pela comunidade de Nova Petrópolis: transparência, experiência, compromisso com os projetos já iniciados, racionalização de recursos, participação comunitária, equipes com perfil técnico e inovação. “Temos o papel fundamental de unir o Município, chamando as entidades e as comunidades para um trabalho que continua, mas que, de certa forma, tem hoje um novo recomeço”, enalteceu Wissmann.