Adiló Didomenico toma posse na prefeitura de Caxias do Sul

O Legislativo de Caxias do Sul deu posse nesta sexta-feira (1) ao prefeito Adiló Didomenico (PSDB), à vice-prefeita Paula Ioris (PSDB) e aos 23 vereadores que compõem a XVIII legislatura (2021-2024). A cerimônia foi conduzida pelo parlamentar mais velho, Gilfredo De Camillis, de 71 anos.

A vereadora Denise Pessôa (PT) secretariou os trabalhos. Na Mesa, também marcou presença o secretário estadual de Educação, Faisal Karam, representando o governador Eduardo Leite.

Em razão da prevenção ao coronavírus, a sessão solene de instalação da nova legislatura ficou restrita aos eleitos e à equipe funcional da Casa e se estendeu por pouco tempo: cerca de 40 minutos (14h10min às 14h50min). A população pôde acompanhar a cerimônia pela TV Câmara Caxias (canal 16 da NET) e pelas redes sociais do Parlamento (Facebook e YouTube).

No plenário, todos fizeram juramento da tribuna, nos seguintes termos: “Prometo cumprir a Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, defender a autonomia municipal e exercer, com honra, lealdade e dedicação, o mandato que me foi conferido pelo povo”. Prefeito, vice e legisladores também entregaram à Mesa cópia do diploma de eleito e da declaração de bens.

Em seguida, houve dois pronunciamentos apenas. Representando os parlamentares, discursou Maurício Marcon (NOVO), que foi o vereador mais votado desta legislatura (5.618 votos). Marcon defendeu a liberdade de expressão e o embate de ideias de forma respeitosa, em busca de soluções à comunidade. “Os 23 vereadores receberam o voto de diferentes segmentos. É o princípio da pluralidade. Todos que aqui estão têm a vontade de ajudar e fazer o melhor por nossa cidade. O povo espera que mantenhamos a coerência do que pregamos, após sermos eleitos”, sublinhou.

Na sequência, foi a vez do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) deixar sua mensagem à sociedade. O chefe do Executivo valorizou o trabalho conjunto dos diferentes poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e do Ministério Público, respeitando suas competências. Sobre a força do Legislativo, lembrou que sua conquista eleitoral à prefeitura vem depois de dois mandatos como vereador. Por isso, garantiu que haverá respeito e diálogo com o Legislativo enquanto ele estiver prefeito.

“Sei que esta Casa não faltará ao debate para colocar Caxias de volta nos trilhos do desenvolvimento. Juntos com os senhores, teremos um papel importante neste momento difícil que vive a cidade, com pandemia e desempregos. O dia a dia cabe ao prefeito e à vice-prefeita, mas as grandes decisões vamos compartilhar com vocês (dirigindo-se aos vereadores). Juntos, vamos errar menos”, avalia o prefeito.

Por fim, ocorreu a foto oficial da legislatura e o presidente da sessão solene de instalação encerrou o ato. De Camillis se deslocou até o Centro Administrativo, para acompanhar a transmissão de cargos do prefeito Flávio Cassina para o prefeito Adiló Didomenico.

Conheça os 23 vereadores de Caxias do Sul que integram a XVIII Legislatura (2021-2024):

Maurício Marcon (NOVO): 5.618 votos

Denise Pessôa (PT): 5.117 votos

Marisol Santos (PSDB): 4.443 votos

Velocino Uez (PTB): 3.753 votos

Gladis Frizzo (MDB): 3.092 votos

Rafael Bueno (PDT): 3.024 votos

Adriano Bressan (PTB): 2.635 votos

Juliano Valim (PSD): 2.606 votos

Felipe Gremelmaier (MDB): 2.487 votos

Ricardo Daneluz (PDT): 2.465 votos

Elisandro Fiuza (Republicanos): 2.433 votos

Estela Balardin (PT): 2.391 votos

Zé Dambroz (PSB): 2.294 votos

Gilfredo De Camillis (PSB): 1.885 votos

Olmir Cadore (PSDB): 1.862 votos

Renato Oliveira (PCdoB): 1.860 votos

Tatiane Frizzo (PSDB): 1.822 votos

Sandro Fantinel (Patriota): 1.756 votos

Maurício Scalco (NOVO): 1.736 votos

Lucas Caregnato (PT): 1.728 votos

Wagner Petrini (PSB): 1.714 votos

Clovis Xuxa (PTB): 1.557 votos

Alexandre Bortoluz – Bortola (PP): 1.316 votos