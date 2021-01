Conheça o secretariado da gestão de Melo

Esta segunda-feira marca o primeiro dia útil de 2021, mas para os novos secretários municipais de Porto Alegre, o trabalho na gestão do prefeito Sebastião Melo (MDB) já foi iniciado antes, nos dias que antecederam a posse - realizada na sexta-feira, dia 1º de janeiro - e no fim de semana. Desde a última semana de dezembro, tão logo foram anunciados, os titulares de cada pasta intensificaram as reuniões de transição e se debruçaram em análises e planejamentos dos principais projetos e gargalos de suas áreas.

De perfil misto, composto por técnicos e indicados políticos com filiação partidária, o secretariado conta com 20 homens e apenas duas mulheres. Foi composto por Melo e pelo vice, Ricardo Gomes (DEM), que entrevistaram pessoalmente os membros do primeiro escalão, em uma costura que exigiu anuência das siglas que compõem o governo e do núcleo estrategista da gestão. Entre as surpresas do time, está a manutenção no cargo de Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente do antecessor Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Na nova composição, foram reativadas ainda as pastas da Administração e de Esporte e Lazer, que dependem do crivo da Câmara Municipal para sua constituição. Os últimos titulares indicados, pouco antes da posse, foram Gunter Axt, para a Cultura, e Roberto Rocha da Silva, para a Procuradoria-Geral do Município.