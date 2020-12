Em primeira reunião do secretariado, Melo avisa que quer prefeitura próxima das comunidades

Enfatizando que o prefeito deve estar junto às comunidades e buscando melhorar a vida da população e da cidade, o futuro comandante do Paço Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), deu o tom ao seu secretariado de como pretende conduzir a gestão a partir de 1º de janeiro. Na manhã desta quarta-feira (30), apesar de ainda não ter o primeiro escalão completo, o emedebista reuniu virtualmente os 19 nomes da equipe já anunciados, quatro adjuntos e um diretor, e elencou as prioridades do trabalho que inicia oficialmente na próxima semana.

"Confio muito na equipe que está sendo formada. Tenho certeza de que, juntos, faremos um governo que vai melhorar a vida das pessoas", destacou Melo em suas redes sociais.

Segundo o prefeito eleito, cada membro da equipe teve a oportunidade de uma manifestação preliminar, e deverá aprofundar suas metas e planos em novo encontro do grupo, desta vez presencial, já agendado para o sábado (2), das 10h às 14h, um dia após a posse, que ocorrerá às 18h de sexta-feira (1º).

A primeira reunião da equipe teve 2h30min de duração e a participação dos secretários foi iniciada pela fala da nova titular da Educação, Janaina Audino. "Foi uma reunião produtiva, onde todos os secretários puderam fazer suas primeiras manifestações, elencando as prioridades daquilo que vem das urnas, e nós teremos um prosseguimento dessa reunião no sábado, presencialmente, e, evidentemente, temos que dar curso àquilo que vem das urnas, que é colocar o Reage, que é nosso programa emergencial da Covid, como primeiras ações do governo", destacou Melo apóso econtro virtual.

Reconhecido por ser exigente com a equipe, acordar cedo e dormir tarde, o prefeito deverá compartilhar seu modo e rotina de trabalho com o restante da equipe, que já vem sendo informalmente informada das poucas horas de sono daqui para a frente, aviso que o vice-prefeito eleito Ricardo Gomes (DEM) tem feito questão de destacar, mesmo que em tom de brincadeira, nas lives promovidas por Melo nos últimos dias.

No dia seguinte à posse, logo após a segunda renião com seu secretariado, Melo já tem agenda de trabalho confirmada. Irá às 15h ao Bairro Mário Quintana, região nordeste da Capital. "Sábado eu estarei já às 15h no Bairro Mario Quintana, fazendo uma visita ao bairro, que tem enormes dificuldades, e determinando as primeiras ações naquela região, seja de limpeza de arroios, poda de árvores, ou de um pontilhão que lá tem que ser feito", informou.

De acordo com ele, a proximidade da prefeitura com as comunidades deve ser foco da gestão. "É trabalho dentro do Paço Municipal, mas também trabalho na comunidade. O prefeito tem que estar em todos os bairros, em todos os lugares da cidade, buscando melhorar a vida das pessoas e da cidade", completou.

Além dos diretores das autarquias - apenas o do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae), Alexandre Garcia, foi anunciado até o momento-, Melo ainda não definiu os titulares da Cultura e da Procuradoria Geral do Município, nomes que pretendia ter fechado ainda nesta quarta, e os adjuntos de 15 pastas. A previsão é de que o time completo seja conhecido apenas nos primeiros dias de janeiro. As Secretarias que ainda não tiveram os secretários escolhidos, seguirão com os atuais responsáveis momentaneamente no comando.

Quem participou da primeira reunião da equipe de Sebastião Melo: