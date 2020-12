Covid-19 foi fatal para seis prefeitos e ex-prefeitos no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registra nesta segunda-feira (28), oito meses após o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Estado, a marca de 432.241 casos confirmados, entre eles 8.536 casos fatais.

Ainda em junho, o estado registrou a primeira morte de uma liderança política em decorrência de complicações desencadeadas pela Covid-19. Valdir Jorge Elias (MDB), então prefeito de Viamão, faleceu após internação em UTI por contrair o coronavírus. Desde então, a doença já vitimou outros cinco nomes que já chefiaram, ou chefiariam, municípios do Estado.

Izalda Boccacio, prefeita eleita e então vice-prefeita de Santo Antônio das Missões, faleceu aos 72 anos ao ser diagnosticada com o vírus, após o fim das campanhas eleitorais. Filiada ao Partido Progressistas, Izalda conseguiu 53,47% dos votos na última eleição municipal. Com o falecimento em 4 de dezembro, o vice da chapa Betinho (PP) deve administrar o município a partir de 2021. Eleito em Victor Graeff, faleceu, na noite desta segunda (28), Paulo Lopes Godoi, hospitalizado em Passo Fundo.

Em Não-Me-Toque, Sapucaia do Sul e Pouso Novo ex-prefeitos também morreram em decorrência da doença.

Armando Carlos Roos, ex-prefeito e vereador de Não-Me-Toque, faleceu aos 76 anos, na manhã desta segunda-feira (28). Internado em UTI, Ross tinha histórico de problemas pulmonares.

Prefeito de Sapucaia do Sul por dois mandatos, de 2009 a 2016, Vilmar Ballin faleceu no último dia 23. O ex-prefeito havia sido internado na UTI do Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Capital.

Já Ângelo Bonacina liderou o Executivo de Pouso Novo por dois mandatos. Após três semanas de internação em UTI, o ex-prefeito faleceu aos 89 anos em 14 de agosto.

Os cinco agentes políticos vitimados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul se enquadram nos perfis com mais de 60 anos, considerado grupo de risco da doença, que representam 80% dos óbitos no Estado.

No Brasil, mais de 20 prefeitos já morreram em decorrência do coronavírus.