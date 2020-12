Ex-prefeito de Não-Me-Toque morre aos 76 anos por complicações da Covid-19

O ex-prefeito de Não-Me-Toque, Armando Carlos Roos, faleceu aos 76 anos nesta segunda-feira (28) em Passo Fundo. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo e foi vítima de complicações causadas pela Covid-19.

Roos dedicou 50 anos de sua vida à política, começando pela Câmara de Vereadores, entre 1969 e 1982. Foi prefeito de Não-Me-Toque por três mandatos (2001 até agosto de 2018). Nas redes sociais, a prefeitura da cidade anunciou luto de três dias.

Em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) manifestou pesar pelo falecimento de Roos.

“O ex-prefeito Armando Carlos Roos, dedicou a sua vida para a comunidade de Não-Me-Toque e é com muita tristeza que recebemos esta triste notícia. É mais um gestor que perde a vida em função de complicações causadas por esta pandemia. Desejamos em nome dos prefeitos e prefeitas do RS muita força neste momento tão complicado”, ressalta o presidente da entidade e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, na nota.

Como prefeito, Armando Carlos Roos atuou na abertura das agências do Banco do Brasil e do Banrisul, criou o Natal Étnico Festa dos Povos, incentivou as associações culturais, realizou obras que transformaram o município e criou a lei municipal que foi determinante para o município de Não-Me-Toque receber o título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. Ele também foi responsável por obras estruturantes e em escolas, conjuntos habitacionais, postos de saúde, pavimentação, quadras esportivas, assistência social, entre outras.