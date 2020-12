Melo apresenta mais três secretários do primeiro escalão de Porto Alegre

Às vésperas do Natal, na quinta-feira (24), o prefeito eleito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) anunciou mais três secretários que irão compor o primeiro escalão de sua gestão no Paço Municipal. Foram definidos os nomes que estarão à frente das pastas da Educação, Janaina Audino; da Habitação e Regularização Fundiária, André Machado; e de Obras, Pablo Mendes Ribeiro.

Melo divulgou ainda o jornalista Flávio Dutra como coordenador de Comunicação da prefeitura e os secretários-adjuntos das respectivas pastas. Segundo o prefeito eleito, a equipe está sendo construída dentro do espírito de "entregar o que Porto Alegre merece". "Estamos montando um time que vai entregar uma cidade e uma vida melhor aos porto-alegrenses nos próximos quatro anos", ressaltou.

Os três novos secretários se somam aos dez já anunciados na semana passada, e novos nomes ainda deverão ser conhecidos nos próximos dias. O perfil da equipe mescla técnicos e políticos. O jornalista André Machado, até então cotado para a Comunicação da prefeitura, assumirá a Secretaria de Habitação, tendo como adjunta a procuradora de carreira do município, Simone Somensi, atual chefe da Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária da Capital. Machado, que concorreu a vereador e não se elegeu, é indicação do Progressistas (PP). Ao agradecer o convite, Machado destacou o desafio que terá pela frente. "O grande desafio será a regularização fundiária, vamos fazer uma cidade mais integrada, dando mais dignidade às pessoas", disse.

Ex-vereador não reeleito, Pablo Mendes Ribeiro, que deixou o MDB e ingressou no DEM, sigla do vice-prefeito Ricardo Gomes, será o secretário de Obras da gestão. Em sua saudação, enfatizou a importância da pasta. "É uma secretaria estrutural, começaremos esse trabalho muito sério, para entregar o que Porto Alegre precisa". Ele terá como secretário-adjunto o engenheiro civil Rogério Baú, servidor de carreira da prefeitura e que já esteve à frente da pasta.

Outra secretaria anunciada foi a da Educação, que ficará a cargo da pedagoga e consultora Janaina Audino. "Teremos muitos desafios, como o calendário e a terceirização de contratos, mas vamos começar com muito diálogo com a rede e construção", enfatizou. Como adjuntos ela terá a pedagoga Maria Ângela Gandolfo e o atual gestor financeiro da pasta, Ramiro Tarrago. Segundo Melo, melhorar os indicadores educacionais de Porto Alegre já é um dos desafios de sua gestão.

O vice-prefeito Ricardo Gomes, em viagem ao Interior, fez questão de expressar a qualidade do time em formação, chamado por ele de "astros e estrelas". "Foram semanas intensas de trabalho para construir o secretariado e para formar o melhor time para entregar o melhor a Porto Alegre", reforçou.

Ao encerrar a live de apresentação dos novos secretários, Melo orientou que todos já começassem a contatar os atuais titulares da pasta e intensificassem o trabalho ao longo do feriado. Segundo ele, que ainda deverá anunciar mais nomes nos próximos dias, a intenção é fazer uma grande reunião de alinhamento de equipe no dia 31 de dezembro, data que antecede a posse na prefeitura.

Quem são os secretários de Porto Alegre anunciados:

Secretaria da Educação- Janaina Audino

Pedagoga, especialista em Gestão Escolar, Mestre em Gestão Educacional e Doutora em Educação. Atualmente é aluna do MBA Gestão, Humanismo & Inovação da Sonata Brasil. Trabalhou na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho do Grupo RBS e no Instituto Jama. Com mais de 15 anos de experiência na área, atua como consultora em instituições públicas e privadas contribuindo na gestão, construção, desenvolvimento e acompanhamento de projetos.

Secretaria da Habitação- André Machado

Jornalista e Master em Gestão de Empresas de Comunicação, por 25 anos atuou nos grupos RBS e Bandeirantes, ocupando sempre funções de destaque. Foi professor do curso de Jornalismo da Unisinos. Em 2020 foi Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. É o primeiro suplente da bancada do Progressistas na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Secretaria de Obras- Pablo Mendes Ribeiro

Bacharel em Direito e vereador na atual legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre (2017/2020), também foi vereador suplente na legislatura anterior, tendo assumido o cargo em 2015 e 2016. Foi gerente de Fiscalização do Transporte Urbano do Distrito Federal, secretário-adjunto de Turismo e da Indústria e Comércio de Porto Alegre e articulista político do MDB nacionalmente. Atualmente, é filiado ao DEM.