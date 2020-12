Melo anuncia três novos secretários, entre eles o titular da Saúde de Porto Alegre

A principal peça do quebra-cabeças da formação do secretariado do prefeito eleito Sebastião Melo foi encaixada nesta terça-feira (22), com o anúncio do ex-deputado Mauro Sparta como o novo titular da Saúde de Porto Alegre. Médico com mais de 40 anos de atividade e ampla experiência em gestão de saúde, Sparta atualmente atuava como diretor clínico da UPA Moacyr Scliar, e teve o nome referendado por operadores da área durante o dia e apresentado como o condutor de "uma transição sem rupturas para a saúde da Capital". Além dele, também foram confirmados os futuros secretários de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini, e de Desenvolvimento Social, Léo Voigt.

Segundo Melo, a demora no anúncio desses secretários deu-se pela necessidade de construção dos nomes e articulação junto à equipe do futuro governo. Segundo o prefeito eleito, a composição de sua equipe tem sido feita aliando a política e a técnica, mas os "três grandes colaboradores" apresentados mantêm perfil técnico. "Pedimos licença a nossos partidos, são três técnicos, uma construção que veio do prefeito e do vice-prefeito. Muita gente queria que anunciássemos o secretariado três dias depois da eleição, mas para ter gente boa tem que ter construção", destacou o emedebista.

anunciados na segunda-feira Os novos nomes se somam aos colegas(21), e compõem o quadro de 10 secretários apresentados até agora. Segundo Melo, novos nomes ainda devem ser divulgados. "Até dia 30 vamos trabalhar para chegar com toda a equipe montada. A partir de agora é transição, diálogo e muito trabalho", disse.

Embora de perfil técnico, Ana Pellini têm ligação com siglas como PSDB e MDB, tendo sido secretária-geral no governo Yeda Crusius, secretária do Meio Ambiente no governo de José Sartori, e secretaria-executiva do Ministério da Cidadania na gestão Jair Bolsonaro, levada pelo ex-ministro Osmar Terra. Já Sparta foi deputado estadual pelo PSDB e filiado ao DEM. Também dirigiu o Grupo Hospitalar Conceição, onde atuava. Já Voigt, ligado ao terceiro setor, vinha participando dos debates do Vozes da Cidade, seminário que norteará a cartilha de governo da futura gestão.

Ana Pellini assume a Secretaria de Parcerias Estratégicas. Crédito: Marcelo G. Ribeiro/JC

Ana agradeceu o convite e disse que usará toda a sua experiência para ajudar a fazer "a melhor gestão possível". Ela terá a responsabilidade de tocar as questões que envolvem o Mercado Público e as concessões já estabelecidas para melhorias na iluminação pública e no Parque da Harmonia, além de buscar novas parcerias para a cidade.

Léo Voigt será o titular do Desenvolvimento Econômico. Crédito: Mauro Schaeffer/JC

Já Voigt falou que aceita o desafio e que atuará em equipe e com três principais frentes na proteção ao sistema social: enfrentamento à situação de rua, à pobreza extrema e à fome. "Nos comprometemos a fortalecer e remobilizar o sistema de proteção social e garantia de direitos", disse.

Médico com mais de 40 anos de experiência, Mauro Sparta comandará a Secretaria da Saúde. Crédito Marcelo G. Ribeiro/JC

Sparta, por sua vez disse que recebeu a incumbência com muita humildade e ciente do desafio que terá pela frente neste momento pandêmico. "E um desafio imenso e uma responsabilidade muito grande, teremos cuidado com a saúde no mais amplo sentido, vamos nos dedicar profundamente a isso", ressaltou, enquanto Melo enfatizava o discurso de que "economia e saúde devem andar de mãos dadas" na sua gestão.

O vice-prefeito Ricardo Gomes reforçou que os três técnicos engrandecem o governo e se somam à equipe qualificada de sete secretários, anunciada na segunda-feira (21). Melo enfatizou ainda que todas as áreas de governo estão interligadas e que equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico serão fundamentais para o sucesso da gestão e o "giro da economia" da Capital.

Secretários anunciados:

Ana Maria Pellini- Secretaria de Parcerias Estratégicas

Integrante do quadro de carreira do Estado, Ana Pellini é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), instituição onde atua como professora do curso desde 1977. É também mestre em Administração Pública. Natural de Caxias do Sul, é auditora da Secretaria da Fazenda desde 1980. Em 2002 e 2003, foi diretora geral do Tribunal de Justiça. Também foi diretora geral da Secretaria de Segurança Pública, de março de 2004 a abril de 2006, e secretária substituta da pasta de fevereiro a maio de 2007, quando assumiu como diretora Presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Foi secretária estadual de Meio Ambiente durante o governo de José Ivo Sartori e secretária Executiva do Ministério da Cidadania.

Léo Voigt- Secretaria de Desenvolvimento Social

Licenciado e Bacharel em Sociologia, Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), professor universitário e executivo de organizações públicas e privadas na realização de projetos de desenvolvimento e proteção social. Especialista nos temas: Terceiro Setor e Responsabilidade Social Empresarial; Políticas Públicas e Defesa de Direitos; Inclusão Produtiva de Populações Vulneráveis. Foi Presidente da Cruz Vermelha no RS, Diretor da Fundação Mauricio Sirotsky e do Instituto Vonpar, Presidente do GIFE. Atualmente é Diretor Presidente da Cooperativa Mãos Verdes e da Fundação Gerações. Consultor ad hoc do Escritório da UNESCO no Brasil e integrante da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Mauro Sparta- Secretaria da Saúde

Cirurgião plástico e mastologista, conselheiro da Amrigs, do Cremers e do Simers, atuava atualmente como diretor clínico da UPA Moacyr Scliar. Foi diretor do Grupo Hospitalar Conceição, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, diretor Médico e Clínico do HPS de Canoas e Superintendente Geral do Hospital Parque Belém. Na área política foi deputado estadual (2009-2010), secretário estadual do Meio Ambiente/ (2005- 2006), chefe da Casa Civil Adjunto do Estado (2004), vice- prefeito de Passo Fundo (1997-2004) e secretário municipal de Saúde Passo Fundo (1997), cidade na qual foi Delegado Regional da Saúde (1995-1996).