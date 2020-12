Durante campanha eleitoral, Crivella disse que Paes é que seria preso

em que o atual prefeito foi detido por policiais em casa, No último debate entre os candidatos à prefeitura do Rio, na Rede Globo, Marcelo Crivella repetia que o adversário, o agora prefeito eleito Eduardo Paes, seria preso. Na manhã desta terça-feira (22)a nove dias do encerramento do mandato, usuários de redes sociais lembraram da "previsão".

Muitos usuários do Twitter compartilharam vídeos do debate da Globo, em que Crivella diz: "Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com o coração partido, porque ele cometeu os mesmos erros que Cabral e que Pezão. Ele vai ser preso".

Na ocasião, Paes respondeu que "com esse tom, com essa coisa do QG da propina, dos guardiões do Crivella, lamentavelmente isso vai acontecer com você". Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio, conhecido como "QG da Propina".

Agência Estado