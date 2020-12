Vozes da Cidade deverá se manter como 'instrumento de escuta' da cidade, diz Melo

Encerrando um ciclo de debates sobre propostas para solucionar os principais gargalos de Porto Alegre, a equipe de transição de governo do prefeito eleito Sebastião Melo (MDB) apresentou no sábado (19) as conclusões dos seminários Vozes da Cidade, que nos últimos 15 dias reuniram grupos de trabalho para elaborar análises e diagnósticos dos problemas da Capital nas mais diversas áreas.

capitaneado pelo vereador eleito Cezar Schirmer (MDB) Realizado virtualmente, o evento contou com a participação de mais de 300 pessoas e serviu de apresentação formal das sugestões que deverão ser incorporadas à cartilha de governo de Melo. O Vozes da Cidade, idealizado e coordenado pelo ex-prefeito José Fogaça, já vinha debatendo temas voltados às questões da cidades, com apoio da Fundação Ulysses Guimarães- braço de formação política e programática do MDB -, e se somou ao trabalho de transição,

Por meio das redes sociais, Melo destacou a importância desse processo. "Vamos transformar muitas das ideias expostas aqui em propostas concretas para Porto Alegre. Só assim vamos mudar a vida das pessoas. Muito obrigado a todos que participaram e tanto nos ajudaram. Porto Alegre tem problemas, mas tem solução", disse.

A ideia de Melo é transformar o Vozes da Cidade em um programa permanente de governo, tornando-o um "instrumento de escuta" da cidade. Ao analisar algumas das propostas apresentadas, o prefeito eleito, que participou presencialmente do evento, ao lado do vice Ricardo Gomes (DEM), reforçou a intenção em conciliar economia e saúde. "A Covid é uma doença séria, mas a cidade precisa funcionar com segurança. Precisamos ter resiliência e preparar a cidade para reagir", disse.

Segundo ele, os serviços poderão ser prestados também por parceiros privados, que atuarão em conjunto com o serviço público. "O que está dando certo será mantido. Os funcionários públicos são os melhores fiscalizadores. Teremos muita responsabilidade, ciência e economia juntas. A cidade vai funcionar com os protocolos necessários", completou o prefeito eleito.

Nesse sentido, falou ainda em preparar a cidade para receber a vacina, fazer parcerias, criar comitê de crise, ampliar testagem e organizar mutirões de saúde e campanhas. Dentre as sugestões recebidas dos grupos de trabalho destacam-se o uso de inteligência artificial para o atendimento ao telefone 156, digitalização de processos e dados abertos e investimento em economia criativa e empreendedorismo. Melhorias na mobilidade e formas de diminuir o valor da passagem do transporte público também foram destacadas por Melo.

"Dois grandes males do Brasil são a corrupção e a ineficiência. Isso tem de acabar. Despesa tem de cortar todos os dias. A pandemia nos trouxe muitas dores, mas também janelas de oportunidades. Governo tem de ter transparência, vamos aumentar a arrecadação sem aumento de imposto", pontuou em postagem no Twitter.

Para Schirmer, coordenador da transição, o saldo desses 15 dias de trabalho foi extremamente positivo. "O prefeito conseguiu reunir gente de melhor qualidade técnica, administrativa e política, e apresentar propostas muito interessantes", ressaltou.

De acordo com ele, a ideia é que o material consolidado do trabalho do Vozes da Cidade seja apresentado por cada grupo e área aos futuros secretários municipais. "Tão logo definamos os secretários, essas equipes passarão a eles essas análises e diagnósticos", concluiu Schirmer.