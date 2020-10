Candidatos à prefeitura de Porto Alegre debatem ações para o comércio

Sete dos treze candidatos a prefeitura de Porto Alegre participaram do painel "Ações e propostas para o comércio", onde os postulantes responderam perguntas sobre o setor varejista, de comércio e serviços da cidade. O debate realizado nesta segunda-feira (19) contou a presença virtual de Manuela D’Ávila (PCdoB), Nelson Marchezan Júnior (PSDB), Sebastião Melo (MDB), Juliana Brizola (PDT), Valter Nagelstein (PSD), José Fortunati (PTB) e Gustavo Paim (PP), e foi promovido pelo Sindilojas e CDL Porto Alegre.

Durante o encontro, os participantes tiveram dois minutos para responder a cada uma das seis perguntas, construídas pela equipe de ambas entidades com base nas demandas do setor de comércio e serviços da Capital. O evento foi virtual, transmitido nos canais do Sindilojas e da CDL Porto Alegre no Youtube.

Todos postulantes responderam as mesmas perguntas sobre temas que abordam a questão do transporte público, os horários de funcionamento do comércio, agilidade nos licenciamentos, liberação ambiental, combate ao comércio informal, educação, turismo, infraestrutura, equilíbrio fiscal e liberdade econômica. Não houve perguntas entre candidatos, embora as provocações não tenham ficado de lado. Ao final, todos fizeram suas considerações.

Segundo assessoria da CDL Porto Alegre, o critério de seleção dos candidatos participantes foi a pesquisa do Instituto Paraná, publicada na revista Istoé em 28 de agosto, na qual os convidados estão entre as primeiras colocações. Ficaram de fora Fernanda Melchionna (PSOL), João Derly (Republicanos), Julio Flores (PSTU), Luiz Delvair (PCO), Montserrat Martins (PV) e Rodrigo Maroni (PROS). A candidata Fernanda Melchionna entrou com uma ação judicial na Justiça Eleitoral para participar do debate, que foi indeferida.

A reportagem do Jornal do Comércio sintetizou em até quatro linhas a resposta dos sete candidatos para cada as três perguntas realizadas durante o painel “Ações e propostas para o comércio". A ordem de resposta dos candidatos segue mesma do debate. O painel na íntegra está disponível nos canais das Entidades no Youtube. Veja abaixo as respostas:

Pergunta 1 - A liberdade para empreender está diretamente ligada aos horários de funcionamento e ao trânsito de pessoas. Entendendo as particularidades restritivas de uma pandemia, que inclusive restringiu os horários de funcionamento do transporte público, o que pode ser feito para garantir a abertura do comércio e otimizar os horários de funcionamento do comércio e do transporte público?

Valter Nagelstein - As atividades tem que continuar, aumentar o número de ônibus na cidade. Eu acho que é preciso manter as empresas funcionando com uma estrutura hospitalar que possa albergar as pessoas que precisam.

Manuela d'Ávila - Assumir a ideia de que precisamos de diálogo para enfrentar essa crise sanitária, mas com estabilidade nas decisões. Porto Alegre precisa fazer a gestão própria para compra da vacina e uma política de testagem.

Juliana Brizola - Nosso compromisso é com diálogo permanente. não há justiça social sem desenvolvimento econômico. Garantir uma expansão gradativa do transporte público. modernizar as paradas de ônibus e iluminar a Capital são partes do processo

Nelson Marchezan Jr -.Nós salvamos vidas e não deixamos ninguém sem atendimento. Somos exemplos em testagem, superamos capitais do Brasil e até outros países com nossa política. Nas próximas semanas liberar os eventos, o ensino e reorganizar os ônibus.

Sebastião Melo - A questão de horário são os comerciantes que tem que resolver. a prefeitura tem que oferecer serviços para que o comércio funcione, como o transporte coletivo. Entendo que o comércio de bares restaurantes tem que ter mais liberdade. Vamos reabrir todas atividades com os protocolos necessários.

José Fortunati - Estamos atravessando uma situação dramática. É fundamental olhar para 2021 de forma a trabalhar contra a contradição entre saúde e economia para combater a Covid 19, por isso vamos criar um fundo de investimentos para trazer a vacina à Capital.

Gustavo Paim - A instabilidade do abre e fecha agravou o panorama econômico. A primeira questão realmente abrir definitivamente, sempre respeitando todos os protocolos sanitários para que não hajam outros decretos cerceando a atividade econômica.

Pergunta 2 - A livre competição é um dos pilares da eficiência do setor privado, no entanto, esta competição deve acontecer em igualdade de condições para proteger o comércio legal e formal. Por isso perguntamos: Quais ações e medidas você tomará para coibir o comércio ilegal e informal?

Nelson Marchezan Jr. - Uma das ferramentas é a geração de empregos para combater informalidade como também buscar regularizar os autônomos. Ampliar a fiscalização também, que cresceu bastante na minha gestão, que investiu na integração das polícias.

Valter Nagelstein - Fui dos agentes responsáveis pela consolidação do camelódromo e mantivemos o centro limpo durante o período em que fui secretário. Nos últimos anos perdemos muito do que construímos e vai ser difícil restruturar. Tem que preservado o comércio legal.

Sebastião Melo - Pensamos em microcrédito para que esses empresários informais possam ter renda. Sobre a ilegalidade é necessário combater desde a fronteira com integração na segurança. Temos que combater a ilegalidade, mas o desemprego é grande. É preciso trabalhar com humanismo e pulso firme.

Gustavo Paim - Temos que agradecer quem empreende em Porto Alegre pois sabemos que é uma cidade burocrática, difícil de empreender. A cidade precisa respeitar quem empreende e gera renda e para isso evitar a concorrência desleal na ilegalidade. Para os informais é necessário desburocratizar

Juliana Brizola - Embora seja fundamental agir de maneira firme precisamos entender que a crise aumenta esse tipo de prática. Todas as medidas serão sempre paliativas se não investir em desenvolvimento econômico. para isso propomos políticas públicas para a construção civil.

Manuela d'Ávila - É preciso buscar no centro das políticas a geração de trabalho e renda para diminuir a informalidade. Temos políticas de microcrédito e uma política para que as compras públicas alcancem pequenas e médias empresas. Enfrentar o crime organizado , os depósitos e os que lucram em cima desses trabalhadores de rua também.

José Fortunati - Não podemos pela questão social admitir que a ilegalidade crie uma concorrência desleal. É preciso fiscalização coerente para coibir a ilegalidade . Do outro lado resolver a questão social com microcrédito e capacitação profissional.

Pergunta 3 - Para se formalizar, se instalar, funcionar e vender, uma empresa necessita de uma série de atos públicos de liberação (alvarás, licenças, autorizações, registros de propriedade, concessões etc.) que são de competência municipal e moldam o ambiente de negócios local e que são essenciais para abertura e atração de empresas. Quais mudanças você propõe para agilizar, desburocratizar, e atrair novos empreendimentos para Porto Alegre?

José Fortunati - Credenciar escritórios competentes para que a gente possa reduzir o prazo de licitações, para os trabalhadores possam operar. A desburocratização vai ser uma marca do meu governo para alavancar o empreendedorismo. pequenos e médios terão licenciamento rápido e grandes por escritórios credenciados

Nelson Marchezan Jr. - Integralizamos o serviço de abertura de empresas através da sala do empreendedor, inaugurada durante a pandemia. Temos habite-se autodeclaratório e todos licenciamentos são digitais. Também está na câmara o licenciamento autodeclaratório na área ambiental.

Valter Nagelstein - Participei da lei geral da micro empresas em Porto Alegre. A cidade no entanto continua sendo anti empreendedora e precisamos resolver isso. Mas só isso não resolve a economia, as soluções são complexas, por isso é preciso de experiências novas.

Juliana Brizola - Embora já tenha melhorado o tempo para liberação de empresas a gente precisa qualificar esse serviço na sala do empreendedor. Facilitar a abertura de novos empreendimentos. estabelecer estratégias para atração de investimentos em alta tecnologia ,com foco no quarto distrito.

Manuela d'Ávila - Fomentar a sala do empreendedor. implementar a fila rápida e o licenciamento unificado estão entre as ações. Agente de fiscalização com agência única de fiscalização para instruir orientar todos os procedimentos necessários também.

Gustavo Paim - Falta liberdade econômica em Porto Alegre. Todos sabem o quanto nossa cidade é do papel e da burocracia. É preciso ter prazos máximos para todas licitações e digitalizar o serviço em uma caminho único e integralizado.

Sebastião Melo - Se for prefeito tudo que tiver dando certo eu vou continuar. A questão do licenciamento tem que ser refeito. Baixo e médio empresário tem que ter auto licenciamento. Penso que precisamos suspender aumentos no IPTU.