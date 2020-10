Candidatos aproveitam domingo de sol para fazer campanha no Brique da Redenção

O dia de sol e calor atraiu um grande público ao Brique da Redenção, em Porto Alegre na manhã deste domingo (18). Como é tradicional em anos de eleições, muitos candidatos e militantes aproveitaram o espaço de passeio dominical dos porto-alegrenses para fazer campanha e conversar com eleitores.

Na avenida José Bonifácio, especialmente no trecho entre o Monumento ao Expedicionário e a avenida Osvaldo Aranha, era possível ver várias tendas de candidatos quase a lado, com equipes de campanha distribuindo material e conversando com eleitores.

Fernanda Melchionna (PSOL) fez caminhada com partidários no Brique da Redenção. Fotos: Marcelo Beledeli/Especial/JC

Muitas pessoas carregavam bandeiras e usavam camisas e adesivos de candidatos a prefeito e vereador. Com os cuidados impostos devido à pandemia de Covid-19, neste ano também houve uma inovação na indumentária eleitoral: vários militantes usavam máscaras com números e siglas de seus candidatos ou mensagens políticas.

Alguns candidatos à prefeitura fizeram caminhadas com militantes, como Fernanda Melchionna (PSOL), que liderava um grupo de partidários, exibindo bandeiras e gritando frases de campanha.

Valter Nagelstein (PSD) usou máscara da bandeira do brasil e conversou com eleitores também na área do Brique

Já Valter Nagelstein (PSD), acompanhado de algumas pessoas de sua campanha, preferiu conversar com eleitores que encontrava no caminho.

Candidatos a vereador também aproveitaram o momento para distribuir panfletos e divulgar suas propostas. Em torno das 12h, com o sol mais forte e o horário de almoço chegando, o movimento reduziu. Mas, infelizmente, a “festa da democracia” também é marcada por comportamento negativo de parte da população. No fim da manhã, já havia acumulo de planfletos e santinhos jogados na rua.