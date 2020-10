Justiça suspende divulgação de pesquisa eleitoral em Porto Alegre

A Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação de uma pesquisa com eleitores para a prefeitura de Porto Alegre. A decisão atinge a Foca Comunicação, que é responsável pela aplicação, com número de registro RS-05816/2020 no Superior Tribunal Federal (TSE). O pedido de suspensão pelo prefeito e candidato à reeleição, Nelson Marchezan Júnior (PSDB).