CDL e Sindilojas promovem painel com candidatos à Prefeitura de Porto Alegre

Para debater projetos relacionados ao desenvolvimento do comércio e do varejo, a CDL POA e o Sindilojas Porto Alegre reúnem, em um painel virtual na próxima segunda-feira (19), os principais candidatos à Prefeitura da Capital. O evento intitulado Ações e propostas para o comércio será transmitido nos canais de YouTube das entidades das 19h às 21h.

Paulo Kruse, presidente do Sindilojas Porto Alegre, e Irio Piva, presidente da CDL POA, participarão do evento para apresentar as demandas do setor. Um mediador fará a condução do evento e apresentará as perguntas previamente estabelecidas aos candidatos. O painel contará com a presença online de Manuela D’Ávila, Nelson Marchezan Júnior, Sebastião Melo, Juliana Brizola, Valter Nagelstein, José Fortunati e Gustavo Paim.

Os participantes terão dois minutos para responder a cada uma das seis perguntas. Dentre os temas que impactam diretamente o comércio, estarão em pauta transporte público, horários de funcionamento do comércio, licenciamentos, liberação ambiental de negócios, combate ao comércio informal, educação, turismo, infraestrutura, equilíbrio fiscal, liberdade econômica, entre outros. Ao final, haverá um bloco especial para considerações.