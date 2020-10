Novo instituto lança pesquisa eleitoral em Porto Alegre

Fundado há pouco mais de um ano, o Clube da Opinião, empresa que realiza pesquisas virtuais e in loco em Porto Alegre, e nas cidades de São Paulo e Aracaju (SE), está ingressando no mercado de pesquisas eleitorais. O instituto começou com levantamentos fora do percurso eleitoral, sobre temas como a volta do Campeonato Gaúcho e impressões sobre a atuação do governo federal e estadual. O primeiro levantamento realizado sobre eleições trata da disputa pela prefeitura da capital gaúcha.

A nova pesquisa de intenção de voto, divulgada pelo Clube da Opinião nesta terça-feira (13), é a quarta realizada sobre a disputa ao Paço Municipal desde o início da campanha eleitoral - as outras três foram da RealTime Big Data, Ibope Inteligência e Instituto Methodus.

“O Clube da Opinião surge da vontade em entender o comportamento da população de maneira geral, não somente eleitoral. Transformar o que as pessoas pensam em informação de qualidade, principalmente em meio esta onda de fake news”, diz a jornalista Flávia Moreira, que fundou o instituto de pesquisas de Porto Alegre, em parceria com suas duas irmãs: Fernanda e Renata Moreira, também profissionais da comunicação.

Embora a empresa trabalhe com pesquisas híbridas e digitais, o levantamento sobre a intenção de voto nas eleições de Porto Alegre foi realizado presencialmente, por cinco pesquisadores e uma coordenadora, entre os dias 6 e 9 de outubro de 2020, com 801 entrevistados - e registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

A pesquisa do Clube da Opinião aponta nas primeiras colocações os mesmos candidatos citados nas pesquisas anteriores, com Manuela d'Ávila (PCdoB) em 1º lugar, seguida por José Fortunati (PTB), Sebastião Melo (MDB) e Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

A novidade da pesquisa do Clube da Opinião é apresentar cenários sobre o segundo turno da disputa em Porto Alegre. “Selecionamos os quatro candidatos mais votados pela pesquisa Ibope (Manuela, Fortunati, Melo e Marchezan). O levantamento indica que o atual prefeito perde em todos os cenários”, observa a jornalista Flávia Moreira, que comanda o instituto de pesquisas.

O Clube da Opinião planeja fazer mais duas pesquisas sobre a disputa à prefeitura de Porto Alegre antes do dia 15 de novembro, data da votação em primeiro turno. A próximo deve ser feita em duas semanas, “quando o eleitor já terá mais informações sobre todos os candidatos” e outra próxima do dia 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno, informa Flávia.