Candidatos à prefeitura de Porto Alegre apelam ao Dia das Crianças no horário político

A campanha política de rádio e televisão para a prefeitura de Porto Alegre neste dia 12 de Outubro virou um debate temático, e um tanto repetitivo e óbvio, para metade dos candidatos. Ao todo, são dez minutos de espaço diário, com início 13h na TV e 12h no rádio. Júlio Flores (PSTU) e Luiz Delvair (PCO) não tem tempo no rádio e TV.

Primeiro candidato do dia, o vereador Valter Nagelstein (PSD), que se apresenta apenas como Valter, usou boa parte de seus 43 segundos para se desvincular de qualquer outra gestão dizendo que, apesar de já ter feito parte de diferentes governos, nunca teve a “caneta de prefeito na mão”, o que, segundo ele, “faz toda a diferença”.

Segundo candidato do dia no horário gratuito, o ex-vice-prefeito Gustavo Paim (PP) usou a maior parte dos 54 segundos para falar de suas bandeiras pela infância e argumenta que há dez anos a cidade não tinha tantas crianças na ruas – um crítica direta, assim, ao atual comando municipal.

O terceiro político a ocupar o horário, João Derly (Republicanos) colocou a família para listar suas qualidades em 37 segundos de vídeo como resposta a Rodrigo Maroni (Pros). Em recente debate entre os candidatos, Maroni surpreendeu Derly dizendo que ele poderia falar o que quisesse, em vez de dirigir-lhe uma pergunta. O episódio viralizou nas redes sociais, pela “pergunta” e pela “reação” e Derly. No programa de ontem, Derly disse que a família “falaria” por ele.

A quarta candidata de hoje, Manuela d’Ávila (PCdoB), também usou o Dia das Crianças como tema da campanha televisiva, de 1 minuto e 14 segundos. Listou algumas propostas nas áreas de educação, saúde e alimentação, como implantação de mais creches.

Logo depois, com apenas 9 segundos, Montserrat Martins, o candidato pelo PV, teve tempo basicamente para se vincular com a área da Saúde, como médico, dizer seu nome e número do partido.

Sexto proponente do dia, o ex-vice-prefeito e deputado estadual Sebastião Melo (MDB), com 1 minuto e 36 segundos, dedicou o tempo para apresentar melhor ao eleitores seu vice, Ricardo Gomes (DEM). Juntos, fizeram defesa da redução nas burocracias que envolvem a abertura e o funcionamento de negócios na Capital.

O atual prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) entrou na sequência e ocupou 2 minutos e 9 segundos para se apresentar como pai de família e a preocupação com a infância, também tendo como pano de fundo o Dia da Criança. Mostrou os filhos, abriu espaço para fala da esposa e para destacar ações da prefeitura na área da primeira infância.

Na sequência, também inspirada no Dia das Crianças, a deputada estadual Juliana Brizola (PDT) usou maior parte de seu 1 minuto e 10 segundos para conversar com mães em comunidades carentes da cidade e apresentar propostas relacionadas a mães trabalhadoras.

Um das últimas candidatas do dia, com 16 segundos, Fernanda Melchionna e seu vice, o ex-árbitro de futebol Márcio Chagas (PSOL), se apresentam basicamente como oposição a Marchezan Júnior e ao presidente Jair Bolsonaro e alternativa para unir a esquerda no segundo turno.

Também com tempo reduzido, e penúltimo candidato, Rodrigo Maroni, do Pros, usou seus 14 segundos para seguir na campanha que o vincula como defensor dos animais.

Encerrando os 10 minutos diários de campanha, com 53 segundos, o ex-prefeito José Fortunati (PTB) também adotou o Dia a Criança como tema e buscou defender ações de seu mandato no comando da Capital nesta área.