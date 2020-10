TRE-RS divulga mesários que atuarão nas eleições de 2020

site do TRE-RS O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) disponibilizou a lista contendo os nomes dos eleitores convocados para atuarem nas eleições municipais deste ano como mesários. Noé possível consultar a função que o cidadão irá exercer no dia da votação, bem como a respectiva zona eleitoral.

No Estado, ao todo, serão aproximadamente 98 mil mesários, entre voluntários e convocados, que irão trabalhar nas seções eleitorais no primeiro turno das eleições. Neste ano, o primeiro turno está previsto para o dia 15 de novembro, e nos municípios onde houver segundo turno – aqueles com mais de 200 mil eleitores -, a data prevista é 29 de novembro.

Vantagens

Todos que forem convocados a prestar serviço como mesário recebem algumas vantagens previstas na legislação eleitoral, como:

- Direito a 2 dias de folga a cada dia trabalhado como mesário, sem perder salário. O dia dedicado ao treinamento também conta como dia trabalhado;

- Auxílio-alimentação no(s) dia(s) de eleição;

- Critério de desempate para provimento de cargos em concurso público, quando previsto no edital;

- Validação da prestação do serviço como horas complementares nas instituições de ensino superior conveniadas, por meio do Projeto Mesário-Universitário.

Composição das mesas

A mesa receptora de votos é composta pelo presidente, um primeiro e segundo mesários e o secretário. Entre as principais atribuições dos mesários estão: iniciar e encerrar a votação, digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando-o a votar ou a justificar, providenciar a entrega dos materiais à junta eleitoral, resolver eventuais dificuldades e esclarecer as dúvidas que ocorrerem, entre outras.