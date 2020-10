Gustavo Paim pede cancelamento de show de Caetano Veloso em apoio a Manuela DÁvila

O candidato a prefeito de Porto Alegre Gustavo Paim (PP) e sua Coligação “Porto Alegre Pra Ti” ingressaram com representação contra um show do músico Caetano Veloso em apoio à também candidata Manuela D’Ávila (PCdoB). A ação protocolada nesta quinta-feira (8) pede o cancelamento do que os autores chamam de "showmício" com objetivo de arrecadar verba para as campanhas de Manuela e de Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo.

O show de Caetano Veloso, marcado para o dia 7 de novembro, destinará os recursos da comercialização de ingressos online para as campanhas da candidata do PCdoB e de Guilherme Boulos, do PSOL. A representação de Paim pede "o cancelamento da venda de ingressos baseada na Lei Eleitoral que veda, em qualquer circunstância, a apresentação de artistas, de forma remunerada ou não, para fins de animar eventos eleitorais".

Segundo o atual vice-prefeito e candidato a prefeito, Gustavo Paim, “a ação pede a garantia da isonomia do pleito e o respeito às normas legais do processo eleitoral”. O coordenador jurídico, Caetano Lo Pumo, afirma que “a ideia do show online anunciado no perfil da candidata e do músico burla a regra que proíbe eventos artísticos em benefício de campanhas eleitorais desde 2006“.

De acordo com a Uns Produções, que administra a carreira de Caetano Veloso, "o evento será realizado na plataforma de lives showIn.tv, apenas para quem possuir os ingressos vendidos pelas campanhas". Segundo a produtora, a realização do evento foi comunicada à Justiça Eleitoral e a apresentação será feita em ambiente fechado, apenas para os detentores de ingressos, comercializados pelas campanhas.

"A cobrança é o que diferencia o evento de um showmício, já que a lei não permite apresentações gratuitas", informa a produtora em compartilhamento nas redes sociais. As informações de quando será a abertura da bilheteria, onde doações valerão ingressos, ainda não foram divulgadas.