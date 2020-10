Governo lança edital de chamamento para estudos da concessão de 17 aeroportos

O Ministério da Infraestrutura lançou nesta quinta-feira (8) o edital de chamamento público para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que subsidiem a modelagem da concessão de 17 aeroportos no País. Essa é a primeira fase para a concessão pela 7ª rodada de leilões do setor, prevista para ocorrer em 2022. Entre os aeroportos objetos do edital estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e os de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, usou o Twitter nesta manhã para comemorar o lançamento do edital. "Boa notícia. Lançado hoje no Diário Oficial 1º passo para concessão de +17 aeroportos pela 7ª rodada de leilões do setor em 2022. Incluindo Santos Dumont/RJ e Congonhas/SP. Antes, no 1º trimestre de 2021, outros 22 aeroportos serão leiloados. Blocos com Curitiba, Goiânia e Manaus", postou o ministro.

Estão ainda nesta 7ª rodada o Aeroporto Ten.Cel. Aviador César Bombato, em Uberlândia (MG); Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros (MG); Aeroporto Mario de Almeida Franco, Uberaba (MG); Aeroporto de Jacarepaguá/RJ - Roberto Marinho; Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro; Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, Macapá (AP); Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, Santarém (PA); Aeroporto João Corrêa da Rocha, Marabá (PA); Aeroporto Carajás, Parauapebas (PA); Aeroporto de Altamira (PA); Aeroporto de Campo Grande (MS); Aeroporto de Corumbá (MS); Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, São José dos Campos (SP); e Aeroporto Internacional de Ponta Porã (MS).

Segundo o edital, os estudos técnicos deverão conter relatórios de estudos de mercado, de engenharia, estudos ambientais e avaliação econômico-financeira.

Agência Estado