Flordelis é intimada para instalar tornozeleira eletrônica

Acusada de matar o marido, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), de 59 anos, foi intimada na noite de terça-feira (6) pela Justiça do Rio de Janeiro a se apresentar no prazo de até 48 horas à secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Estado do Rio para instalar uma tornozeleira eletrônica.

A parlamentar, que é pastora evangélica e cantora gospel, é considerada pela Polícia Civil do Rio a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 16 de junho de 2019 ao chegar em casa, em Niterói (Região Metropolitana do Rio). Ele tinha 42 anos.

Em 24 de agosto, Flordelis foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) por quatro crimes consumados e um tentado: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Com imunidade parlamentar, ela não foi presa. Sete filhos e uma neta de Flordelis, também denunciados pelos crimes, estão presos.

Em 18 de setembro, a pedido do MP-RJ, a juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que a deputada use tornozeleira e não saia de casa das 23h às 6h. A ordem judicial, no entanto, só tem eficácia a partir da intimação da parlamentar. Como os oficiais de justiça não conseguiam localizar Flordelis, em 1 de outubro a juíza determinou que ela fosse intimada mesmo fora do horário de expediente do TJ-RJ e "se necessário com auxílio da força policial".

A parlamentar só foi intimada às 19h desta terça-feira (fora do horário de expediente do TJ-RJ e 18 dias após a ordem judicial), em sua casa em Niterói. Ela tem até as 19h de quinta-feira (8) para instalar a tornozeleira.

Agência Estado