Projetos de transparência em dados da Covid voltam à pauta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os deputados estaduais devem votar 11 matérias na sessão virtual desta quarta-feira (7) da Assembleia Legislativa. Entre os textos que constam na pauta, estão os dois projetos que preveem maior transparência na divulgação dos gastos com a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Também estão elencados os dois projetos que permitem que igrejas e cultos religiosos permaneçam abertos durante uma pandemia, como a de Covid-19.

Quatro propostas foram escolhidas pelos líderes das bancadas para a sessão desta quarta-feira (7). As outras sete entram na ordem do dia de amanhã, porque não foram votadas na semana passada, devido à queda do quórum da sessão.

Os dois projetos que preveem a divulgação dos dados relacionados ao combate à pandemia de coronavírus tramitam em conjunto. Um deles foi apresentado pela bancada do Novo e institui a Política Estadual de Transparência nas Ações de Combate ao Coronavírus. O outro projeto é de autoria da deputada Silvana Covatti (PP).

O objetivo das propostas é fazer com que o Palácio Piratini melhore as suas ferramentas de publicidade em dois aspectos: sobre as despesas, contratações e repasses relacionados à pandemia; e em relação aos dados, estatísticas, estudos e informações em geral. Vários parlamentares reclamaram da falta de transparência nos dados relacionados à pandemia.

Já os projetos que liberam cultos religiosos durante pandemias atendem ao interesse, principalmente, das igrejas evangélicas - que tiveram suas atividades restringidas durante as medidas de isolamento social. A suspensão de atividades não essenciais em igrejas, teatros, salas de cinema e outros lugares era evitar aglomerações - um dos principais fatores de propagação da Covid-19.

Os dois textos - apresentados por parlamentares que são pastores em igrejas evangélicas - também tramitam em conjunto. Um deles, de autoria de Sergio Peres (Republicanos), "estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública em todo Estado do Rio Grande do Sul, sendo vedada a determinação de fechamento de tais locais".

O outro, de autoria de Airton Lima (PL), "reconhece a atividade religiosa como essencial para a população em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais". Assim, os cultos ganhariam a mesma importância que os supermercados e farmácias na classificação de atividades essenciais.

O Rio Grande do Sul passou de 4,9 mil mortes confirmadas por Covid-19. Mais de 202 mil gaúchos testaram positivo para o novo coronavírus.