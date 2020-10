Manuela realiza primeiro encontro híbrido da campanha

A campanha da candidata à Prefeitura de Porto Alegre Manuela d’Ávila (PCdoB) realizou uma roda de conversa com a temática “uma cidade boa para mulheres”, na tarde deste sábado (03), no Bar Ocidente. Com a presença do companheiro de chapa Miguel Rossetto (PT), o evento teve a co-apresentação da cantora Valéria Barcellos e aconteceu de maneira híbrida, presencial e virtualmente, com as convidadas expondo suas ideias e demandas ao longo de duas horas. A conversa foi transmitida ao vivo nas redes sociais de Manuela e Rossetto. De acordo com a campanha, o evento cumpriu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em sua fala, Manuela disse que quer ser a ser a primeira prefeita de Porto Alegre para retomar o encontro da cidade com as pessoas, o tema principal de sua campanha. “Nossa cidade é construída por mulheres em todos seus espaços de luta, eu quero ser prefeita porque acredito nesse encontro da cidade com o povo, com as pessoas, com quem cuida da nossa cidade”, completou. Rossetto destacou que a experiência da chapa permite mais ousadia no combate à violência contra as mulheres, contra a população negra e a LGBTIfobia. “Eu sou candidato a vice prefeito comprometido com o feminismo”. Neste contexto, Manuela pontuou que uma Porto Alegre boa para mulheres precisa ser construída em conjunto com os homens.

O evento também teve a participação dadeputada federal Maria do Rosário (PT) e da deputada estadual Sofia Cavedon (PT), que falaram sobre os desafios que as mulheres enfrentam na política. Ao longo do encontro, assuntos ligados a empreendedorismo, educação, racismo, feminismo negro e uma cidade inclusiva foram abordados.