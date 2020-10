Fux fica desapontado com oficialização de Kássio Nunes ao STF

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, manifestou o seu desapontamento pela indicação do desembargador Kássio Nunes para a vaga de Celso de Mello na corte. A apuração é da Folha de S.Paulo.

Ele ficou insatisfeito com o perfil do indicado e insistia na necessidade de uma nomeação mais técnica, de um juiz de carreira. Fux vinha demonstrando que gostaria que a escolha recaísse sobre um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O nome da preferência dele era Luis Salomão.

Fux acha que o Supremo será desprestigiado e defendia a indicação de um juiz com currículo mais encorpado para a vaga que será aberta no dia 13 de outubro, com a aposentadoria de Celso de Mello. Ele chegou a manifestar sua contrariedade a interlocutores de Bolsonaro.

Na terça-feira (29), Bolsonaro foi à casa do ministro Gilmar Mendes, do STF, com Kássio Nunes, e disse que o desembargador seria o indicado para a vaga.

A escolha surpreendeu os magistrados: Kássio Nunes era candidato a uma vaga no STJ, que será aberta com a saída do ministro Napoleão Nunes Maia, que se aposenta em dezembro.

O próprio desembargador se surpreendeu de ser o escolhido. Segundo relatos, Kássio Nunes ficou perplexo quando Bolsonaro disse: "Vai ser você". A confirmação da oficialização ocorreu por meio de live nesta quinta-feira (1º).