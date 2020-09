Ex-advogado dos Bolsonaro, Wassef vira réu por desvios no Sistema S

A juíza federal substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), e o advogado Fredrick Wassef virou réu por peculato e lavagem de dinheiro.

O ex-advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (REP-RJ) é suspeito de participar de um esquema que teria desviado R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Federação do Comércio (Fecomércio). Além de Wassef, a juíza também aceitou a denúncia contra Orlando Diniz, ex-presidente do Sesc-RJ, o deputado Marcelo Cazzo e as advogadas Marcia Zampiron e Luiza Nagib Eluf. O UOL procurou Wassef, mas o advogado não retornou o contato.