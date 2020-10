Deputados gaúchos adiam votação de propostas sobre Covid

A pedido dos autores, foi adiada, nesta quarta-feira (30), a votação, dos dois projetos que preveem a divulgação dos dados relacionados ao combate à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Um dos projetos foi apresentado pela bancada do Novo e institui a Política Estadual de Transparência nas Ações de Combate ao Coronavírus. O outro projeto, que tramita em conjunto com a proposta do Novo, é de autoria da deputada Silvana Covatti (PP).