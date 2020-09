Volta de sessões presenciais na Câmara de Porto Alegre será em 14 de outubro

A reunião da Mesa Diretora e do colégio de líderes da Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu que o Legislativo voltará a realizar sessões plenárias presencialmente a partir do dia 14 de outubro. As sessões presenciais serão apenas às quartas-feiras à tarde.

Embora o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Pujol (DEM), ainda esteja se reunindo e atento às recomendações das diretorias legislativa e administrativa da Casa para as novas regras de retorno e de funcionamento do Legislativo, já ficou definido que as sessões plenárias ocorrerão no Plenário Ana Terra, o plenarinho, que tem sua estrutura mais arejada, com janelas laterais.

Tais sessões seguirão ocorrendo também na plataforma digital simultaneamente, pois alguns dos vereadores são idosos ou têm comorbidades e pertencem ao grupo de risco. As sessões de segundas e quintas-feiras e as reuniões das comissões seguirão sendo realizadas ao vivo e remotamente por meio do aplicativo Zoom, com transmissão pela TV Câmara.

Aproximadamente 25% dos funcionários da casa não serão convocados para retornar às atividades presenciais porque têm problemas de saúde ou idade avançada, seguindo as recomendações e normas da Organização Mundial de Saúde de prevenção à pandemia de Covid-19.