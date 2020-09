Bolsonaro troca comando da EBC e nomeia Glen Valente para presidência

O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e nomeou o publicitário Glen Lopes Valente para ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa, com prazo de gestão até 30 de outubro de 2021. O Decreto de nomeação de Valente está publicado no Diário Oficial da União, que traz também a exoneração do atual diretor-presidente da EBC, o general Luiz Carlos Pereira Gomes.