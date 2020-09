Saúde, educação e desburocratização foram temas recorrentes em debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Entre um confronto e outro durante o segundo debate eleitoral de 2020, organizado pela Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (28), os 13 candidatos à prefeitura de Porto Alegre apresentaram suas propostas para a Capital. Embora os temas tenham sido bem diversos, três assuntos foram recorrentes: educação, saúde e desburocratização da máquina pública.

Nelson Marchezan Júnior (PSDB) Manuela d'Ávila (PCdoB) Em diversos momentos, os candidatos trocaram farpas. Os principais alvos dos adversários foram o candidato à reeleiçãoe a líder nas pesquisas de intenção de voto,. Entretanto, isso não impediu que todos apresentassem propostas para as mais diversas áreas da administração municipal.

O debate aconteceu no formato de drive-in: os candidatos estacionaram seus carros no estacionamento da emissora e responderam às perguntas dentro dos veículos. Foram três blocos. No primeiro, responderam a perguntas da população. No segundo, fizeram perguntas uns aos outros. No terceiro, fizeram as considerações finais.

Confira algumas propostas apresentadas pelos candidatos.