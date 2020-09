Ciclo de Grandes Debates da Famurs recebe Flávio Dino e Geraldo Alckmin

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) promove na próxima segunda-feira (28) o terceiro “Ciclo de Grandes Debates sobre o Municipalismo e Desafios da Gestão dos Novos Tempos”. O tema desta edição será “As condições políticas e econômicas do cenário nacional à espera dos novos governantes municipais”. Participarão do painel o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e o governador do Maranhão, Flávio Dino. A mediação do encontro será realizada pelo presidente da Famurs e prefeito de Taquari, Maneco Hassen.

O objetivo é promover a participação dos convidados junto às principais demandas dos gestores municipais, traçando novas estratégias para o contexto pós-pandemia, que afetam diretamente a vida dos municípios. Os prefeitos e prefeitas do RS poderão interagir com os palestrantes, através dos comentários nas redes sociais da Famurs.

Ao todo, serão cinco encontros virtuais que contam com a participação de personalidades das áreas das Ciências, Sociedade, Saúde, Artes e Política. O primeiro encontro, realizado em 31 de agosto, teve como tema “O Brasil pode combater os efeitos da pandemia com ação política, democracia e fortalecimento das instituições”, e contou com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Ministro do STF Gilmar Mendes e do ex-governador do Estado Tarso Genro.

A segunda edição do painel discutiu a qualificação da governança pública. Participaram do debate o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augusto Nardes; o ex-ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Moysés Simão; o ex-presidente da ENAP, Francisco Gaetani e o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Luiz Corrêa Noronha.

Os cinco encontros do “Ciclo Grandes Debates” serão transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da Famurs. O projeto recebe patrocínio do BRDE e apoio do Serpro e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).