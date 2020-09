Oito dos13 concorrentes à prefeitura de Porto Alegre já pediram registro no TRE

A poucos dias do fim do prazo para registro de candidaturas junto a Justiça Eleitoral, em 26 de setembro, oito dos 13 pré-candidatos a prefeitura de Porto Alegre aguardam julgamento para se oficializar postulantes ao cargo.

Fernanda Melchionna (PSOL); José Fortunati (PTB); Gustavo Paim (PP); João Derly (Republicanos); Julio Flores (PSTU); Manuela d'Ávila (PCdoB); Rodrigo Maroni (Pros) e Sebastião Melo (MDB) estão na lista de pré-candidatos que já solicitaram registro. Informações relativas à prestação de contas também foram registradas pelos pré-candidatos, com exceção de Maroni que não declarou nenhum bem.

O prazo, iniciado em 31 de agosto, se encerra no próximo sábado, 26 de setembro, às 19h. As campanhas oficiais estarão autorizadas no dia 27 de setembro, dando início as publicidades eleitorais a 49 dias do pleito.

Nas proporcionais da Capital 511 pré-candidatos a vereador já solicitaram registro e aguardam julgamento.

As eleições acontecem nos dias 15 e 29 de novembro em primeiro e segundo turnos.