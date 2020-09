Bolsonaro fala em campanha de desinformação sobre queimadas e lamenta mortes por Covid-19

Em seu discurso de abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro iniciou lamentando 'cada morte ocorrida'ao mesmo tempo que citava a tentativa do governo federal em conciliar saúde e economia em meio à pandemia. Com críticas à circulação de informações sobre a Covid-19, Bolsonaro disse que "parcela da imprensa brasileira politizou o vírus, disseminando o pânico com o lema fique em casa, e a economia a gente vê depois".

Sobre os incêndios na Amazônia e no, o presidente falou que o Brasil é vítima de uma campanha de desinformação com interesses por trás do cenário das queimadas. "Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares (...). Focos criminosos são combatidos com rigor". Além disso, Bolsonaro destacou a legislação ambiental do Brasil como "a melhor do mundo", e teceu elogios ao agronegócio brasileiro.