TRE gaúcho recebe neste mês os EPIs para eleições 2020

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começou a receber os primeiros lotes de equipamentos de proteção individual (EPIs) que serão utilizados na eleição municipal de 2020. Nesta primeira etapa, três carretas trouxeram 105.840 frascos de 500ml de álcool em gel. A aquisição dos EPIs é o resultado de doações de empresas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A entrega do material decorre da logística desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19) durante o pleito. A previsão é de que, até o final de setembro, todos os EPIs sejam entregues. No próximo mês, todo material começará a ser distribuído para as 173 zonas eleitorais do Estado.

Ao todo serão entregues as seguintes quantidades: 129.918 face shields, 503.659 máscaras de proteção, 128.051 frascos de 200ml de álcool etílico em gel 70% INPM, 24.473 frascos de 400ml de álcool etílico em gel 70% INPM. Além de 28.665 posters A3, 18.232 posters 54cm X 74cm e 109.706 adesivos marcadores de distanciamento.