TJ nega recurso e mantém Cristiane Brasil na cadeia

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Claudio de Mello Tavares, decidiu, ontem, que a ex-deputada federal e candidata à prefeitura da capital fluminense Cristiane Brasil (PTB) continuará presa. Ele indeferiu os pedidos da defesa da ex-parlamentar, que queria o relaxamento, revogação, substituição de sua prisão preventiva.