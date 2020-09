Câmara de Porto Alegre rejeita suspensão de pagamentos da prefeitura ao Previmpa

Os vereadores de Porto Alegre rejeitaram nesta quarta-feira (16), por 20 votos a 15, projeto de lei do Executivo que previa a suspensão do recolhimento das contribuições da prefeitura ao regime financeiro de capitalização do Previmpa no período de 1º de maio a 31 de dezembro deste ano. O Previmpa é o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de Porto Alegre.

Conforme a proposta rejeitada, as parcelas não pagas no vencimento previsto seriam corrigidas mensalmente pela meta atuarial vigente acumulada no período. O projeto autorizava ainda que o valor total não recolhido nas datas originais fosse parcelado em 60 vezes, com o primeiro pagamento marcado para 30 dias após 31 de dezembro de 2020. O Executivo argumentava no projeto que a medida seria necessária em decorrência da queda de arrecadação de tributos causada pela pandemia do coronavírus.