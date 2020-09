Marchezan consegue novamente suspender processo de impeachment

cassou uma decisão sua candidatura à reeleição O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, conseguiu novamente, em novo recurso na Justiça, a suspensão do processo de impeachment que tramita na Câmara de Vereadores. Desta vez, a defesa de Marchezan obteve mandado de segurança queque havia derrubado medida liminar obtida pelo prefeito para interromper os procedimentos. Marchezan confirmou

O desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), acolheu argumentos dos escritórios BNZ e Fischer & Harzheim Macedo, que atuam na defesa do prefeito, e reverteu liminar anterior expedida pelo colega desembargador Alexandre Mussoi Moreira em favor da comissão de impeachment.

liminar concedida em 1º de setembro Em nota, os advogados explicaram que foram apontados trechos do despacho de Moreira em que ele teria simplesmente reproduzido argumentos usados pelo recurso da comissão do Legislativo que buscou suspender a. No começo deste mês, o desembargador suspendeu a medida dando seguimento ao processo na Câmara.

No despacho desta terça-feira, Iserhard concede a liminar "para que a autoridade coatora profira decisão fundamentada".

Moreira, em sua decisão, havia considerado que não houve prejuízo à defesa de Marchezan durante o processo e que a comissão de impeachment poderia responder aos questionamentos do prefeito em prazo razoável, não sendo necessário interromper o processo. A defesa do prefeito sustentou a "ilegalidade e abuso de poder" na condução dos trabalhos pelos vereadores da Capital.