PSDB confirma Marchezan para reeleição à prefeitura de Porto Alegre

Em convenção partidária no modelo drive-in realizado no estacionamento do teatro da Amrigs, em função das restrições impostas pelo cenário da pandemia, o PSDB confirmou por unanimidade na tarde desta terça-feira (15) a candidatura de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) à reeleição em Porto Alegre. A chapa encabeçada pelo prefeito terá Gustavo Jardim (PSL) como vice.

O apoio de PL e PSL irá render a coligação liderada pelo tucano o maior tempo de propaganda eleitoral na televisão e rádio. O partido também homologou nominata de 54 candidatos a vereador.