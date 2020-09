Quadras esportivas estão liberadas em regiões há 14 dias sem bandeira vermelha ou preta

O decreto nº 55.483, publicado pelo governo do Rio Grande do Sul na segunda-feira (14), permite que regiões que se encontram há pelo menos 14 dias na bandeira laranja ou amarela no modelo de distanciamento controlado do Estado liberem a prática de esportes coletivos em quadras esportivas. A flexibilização vale tanto para esportes que não exijam contato físico como para os que exigem, caso de futebol ou basquete, por exemplo.

No decreto, na seção de Serviços, consta-se que o uso das quadras está liberado "com intervalo de 1 hora entre os jogos e uso intercalado das quadras, para evitar aglomeração e permitir higienização". A utilização de espaços de entretenimento, como churrasqueiras e praça infantil, segue proibida.

No momento, Porto Alegre está classificada sob a bandeira vermelha, o que deixa a Capital inviabilizada. Das 21 regiões do modelo de distanciamento controlado, Uruguaiana, Taquara, Guaíba, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul e Cachoeira do Sul estariam aptas a adotar tais medidas.