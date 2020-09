Disputa das eleições de 2020 começa a se definir em Porto Alegre

Neste fim de semana, o cenário da disputa pela prefeitura de Porto Alegre ganhou contornos mais definidos. PDT, PP, PTB, PCdoB, PT, PSD e Republicanos realizaram suas respectivas convenções municipais.

PDT aprovou, em convenção realizada neste sábado (12), por unanimidade, o nome de Juliana Brizola (PDT) e da professora Maria Luiza Loose (PSB) para disputa ao Paço Municipal. A convenção também aprovou a nominata completa de vereadores - 54 nomes que disputarão eleição à Câmara Municipal.

A convenção virtual contou com a participação de lideranças nacionais e locais dos dois partidos, como o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira; o presidente estadual e municipal do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos; e o ex-deputado-federal Beto Albuquerque (PSB). Além disso, dois nomes cotados para a disputa presidencial em 2022 - Ciro Gomes (PDT) e Alessandro Molon (PSB) - gravaram mensagens de apoio à candidatura de Juliana.

PDT aprovou por unanimidade, o nome de Juliana Brizola para disputa ao Paço Municipal. Foto: Mariana Ramos/Divulgação/JC

A líder da chapa pedetista agradeceu ao apoio. "Hoje, a palavra que resume tudo para mim é gratidão, a todos os companheiros e companheiras do PDT, que votaram por unanimidade nessa chapa. Tenho certeza, quando olho para o lado e vejo toda essa coesão, que o que vamos ofertar a Porto Alegre não é só a Juliana Brizola e a Maria Luiza, é um grande time, com muita vontade de fazer e de transformar a realidade das pessoas".

PP também confirmou sua candidatura no sábado Na sexta-feira (11), ele desistiu de concorrer. (12). Na quinta-feira (10), o pré-candidato do PP à prefeitura de Porto Alegre era o vice-prefeito Gustavo Paim (PP).No sábado (12), durante a convenção municipal da legenda, sua candidatura foi mantida pelo diretório porto-alegrense.

Foi assim - entre uma reviravolta e outra - que a candidatura de Gustavo Paim foi oficialmente lançada à disputa eleitoral de 2020.

Candidatura de Gustavo Paim foi oficialmente lançada à disputa eleitoral de 2020. Foto: PP/Divulgação/JC

Durante a convenção, o senador Luis Carlos Heinze - uma das maiores lideranças do PP - fez um apelo para que Paim mantivesse sua candidatura. Os parlamentares da bancada federal e da bancada estadual também manifestaram apoio à candidatura do vice-prefeito.

Paim atendeu aos apelos: "Não seria digno deste partido se não aceitasse essa convocação. Só existe um bem comum, o interesse de Porto Alegre e de todos os porto-alegrenses. Teremos uma candidatura de ideias, de princípios, de olhar para frente, que terá lado e posicionamento".

como candidato do PTB ao comando da Capital, José Fortunati Também foi oficializado, neste sábado (12),. Ex-prefeito de Porto Alegre, ele afirmou que a capital gaúcha está dividida e mal cuidada. "A cidade está cheia de buracos nas ruas, praças abandonadas e com os conselhos municipais de políticas públicas sendo ignorados. Quem está liderando está mais preocupado com brigas", apontou.

Segundo o petebista, o momento é de ter equilíbrio e de dialogar para decidir com clareza e firmeza sobre temas importantes, como saúde e economia. "Não é hora de ser extremista, e sim, de ser portoalegrista", ressaltou. O nome do candidato a vice-prefeito segue em aberto, e precisa ser definido até o final do prazo para convenções, em 16 de setembro. O PTB definiu ainda os seus 49 candidatos para a Câmara Municipal. A coligação também conta com o apoio do Patriota e Podemos.

'Não é hora de ser extremista, e sim, de ser portoalegrista', ressaltou Fortunati durante lançamento. Foto: Johnny Marco/Divulgação/JC

PCdoB e PT, após oficializarem separadamente seus candidatos na eleição de 2020, realizaram uma convenção virtual conjunta , no sábado (12) à noite, para lançar a chapa majoritária liderada pela ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB), com o ex-governador e ex-ministro Miguel Rossetto (PT) de vice. no sábado (12) à noite, para lançar a chapa majoritária liderada pela ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB), com o ex-governador e ex-ministro Miguel Rossetto (PT) de vice.

Em uma transmissão ao vivo, eles ouviram dezenas de lideranças comunitárias, de diversas regiões da Capital. Além da participação ao vivo dos representantes comunitários, foram exibidos vídeos com o apoio de artistas e lideranças, como os músicos Chico Buarque, Caetano Veloso e João Gordo; o cineasta Jorge Furtado; os atores Bruno Garcia e Mel Lisboa; o filósofo Leonardo Boff; e os sociólogos Luiz Eduardo Soares e Boaventura de Souza Santos.

Manuela abriu o evento em tom otimista. "Estamos entrando nesta campanha com a convicção de que vamos vencer. Teremos, sim, uma representação no segundo turno das forças políticas que defendem a igualdade, a justiça social, o respeito a todos os direitos, a democracia deste país", projetou. Pela primeira vez em dez eleições à prefeitura de Porto Alegre, o PT não indica cabeça de chapa.

PCdoB e PT lançaram a chapa majoritária liderada pela ex-deputada federal Manuela d'Ávila. Foto YouTube/Reprodução/JC

Rossetto lembrou que é preciso "mudar a Câmara de Vereadores, para enxergarmos a Câmara do futuro, não a do passado, que agride, exclui, que é preconceituosa e violenta. Gostaria de estimular que vocês acolhessem nossos candidatos (a vereador), porque também precisaremos de uma boa base parlamentar, para implementarmos uma agenda forte de transformações aqui em Porto Alegre".

Neste sábado (12), também o PSD confirmou o vereador Valter Nagelstein à prefeitura da Capital, com o vice João Carlos da Luz Diogo, em chapa pura. O Republicanos oficializou o nome de João Derly, judoca campeão mundial, ex-deputado federal e ex-vereador. Seu vice será Fernando Soares, da mesma sigla.

MDB, PSTU e PSC realizam nesta segunda-feira (14) suas convenções virtuais. DEM e PSDB têm seus encontros terça-feira (15), e Podemos e Solidariedade, na quarta-feira (16), último dia para as convenções.

Com o encerramento das convenções, os partidos têm até o dia 26 de setembro para registrar suas candidaturas. A propaganda eleitoral, inclusive na internet, será permitida a partir do dia 27 de setembro. As eleições acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turnos. O horário de votação foi ampliado, das 7h às 17h, para evitar aglomerações devido à pandemia de coronavírus.