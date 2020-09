PDT aprova nome de Juliana Brizola como candidata à Prefeitura

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou, em convenção realizada neste sábado (12), por unanimidade, o nome de Juliana Brizola (PDT) e da professora Maria Luiza Loose (PSB) para disputa à Prefeitura de Porto Alegre. A convenção também aprovou a nominata completa de vereadores – 54 nomes que disputarão eleição à Câmara Municipal.

A convenção virtual contou com a participação de lideranças nacionais do partido de Juliana e de Maria Luiza. Por exemplo, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira; o presidente estadual e municipal do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos; e o ex-deputado-federal Beto Albuquerque (PSB). Além disso, dois nomes cotados para a disputa presidencial em 2022 - Ciro Gomes (PDT) e Alessandro Molon (PSB) - gravaram mensagens de apoio à candidatura de Juliana.

A líder da chapa pedetista agradeceu ao apoio. "Hoje, a palavra que resume tudo para mim é gratidão, a todos os companheiros e companheiras do PDT, que votaram por unanimidade nessa chapa. Aquilo que parecia um sonho acabou se tornando realidade. Tenho certeza, quando olho para o lado e vejo toda essa coesão, que o que vamos ofertar a Porto Alegre não é só a Juliana Brizola e a Maria Luiza, é um grande time, com muita vontade de fazer e de transformar a realidade das pessoas".

Juliana Brizola - neta do ex-governador Leonel Brizola (PDT) - afirmou que um dos focos da campanha será justamente um tema caro ao seu avô: a educação. "Nosso compromisso número um é com uma educação pública de qualidade, em tempo integral, com vagas nas creches que devem ser garantidas para as nossas mães trabalhadoras. Queremos trazer esse olhar feminino, esse olhar acolhedor. Queremos acolher cada porto-alegrense, que precisa voltar a ter orgulho dessa cidade", disse a pedetista.

A aliança entre o PDT e PSB tem sido costurada à nível nacional. As eleições municipais de 2020 servirão para consolidar esta aliança que pode culminar em uma candidatura presidencial única em 2022. Além de Porto Alegre, outras cidades terão candidaturas conjuntas entre PDT e PSB, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.