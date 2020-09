Marchezan poderá indicar 20 testemunhas em processo de impeachment

A justiça autorizou o prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior a indicar 20 testemunhas no processo de impeachment em tramitação na Câmara de Vereadores. A decisão desta sexta-feira (11), assinada pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores, defere parcialmente o pedido de liminar de Marchezan contra a decisão da comissão processante que reduzia para 10 o número de testemunhas que o prefeito poderia indicar.

A defesa do prefeito alegou que Marchezan teria direito a até 10 testemunhas por fato apontado no pedido de impeachment, fechando o total de 30 nomes. A decisão do juiz, porém, entendeu que são dois fatos no processo e por isso autorizou a indicação de 20 pessoas.

suspendeu a liminar que havia interrompido a tramitação Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)do processo e o trâmite foi retomado.