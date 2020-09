Agentes cumprem busca e apreensão contra esquema de corrupção na Prefeitura do Rio

Agentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) e da Polícia Civil cumprem nesta quinta-feira (10) 22 mandados de busca e apreensão em investigação sobre um suposto esquema de corrupção na administração municipal do Rio de Janeiro. Os policiais estão em endereços residenciais e funcionais de agentes públicos municipais e empresários na capital fluminense — nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Tijuca e Flamengo —, em Itaipava, na região serrana, e em Nilópolis, na região metropolitana.

Os mandados foram expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio. A operação é conduzida pela Suprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais (Subcriminal/MPRJ) e pelo Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (GAOCRIM/MPRJ), junto com integrantes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro (CIAF/PCERJ) da Polícia Civil.

Segundo o MP-RJ, a operação é um desdobramento da primeira fase da Operação Hades, executada em 10 de março deste ano. O procedimento policial está sob sigilo, por isso não foram reveladas mais informações sobre os investigados.

Agência Estado