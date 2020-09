PSOL e PSD oficializam nesta quinta-feira nomes à prefeitura de Porto Alegre

Com prazo final no dia 16 de setembro, a quinta-feira (10) promete movimentações nos eventos partidários que oficializam pré-candidaturas a cargos no Executivo e Legislativo em Porto Alegre. Ao menos cinco legendas - Democracia Cristã, PCB, PSD, PSOL e Unidade Popular - devem confirmar representantes ao pleito de novembro.

Desses partidos, dois terão representantes próprios ao Paço Municipal. O PSOL apresenta sua candidatura à majoritária às 18h. Fernanda Melchionna, eleita deputada federal em 2018, lidera a chapa que terá Márcio Chagas como vice.

Às 19h, o PSD oficializa a pré-candidatura de Valter Nagelstein, eleito vereador em 2016 pelo terceiro mandato seguido. As demais legendas apresentam nominatas à Câmara de Porto Alegre e prováveis apoios a candidatos para a prefeitura.

Neste ano, com a proibição das coligações para a disputa proporcional, apenas chapas majoritárias terão essa possibilidade, sendo assim, cada partido poderá lançar até 54 candidatos a vereador.

Permitidas desde o dia 31 de agosto, as convenções municipais já foram realizadas pelo Pros, com chapa pura de Rodrigo Maroni e Edelberto Mendonça; Partido Verde, com Montserrat Martins e vice a definir; PSB, com chapa de Juliana Brizola (PDT) e a vice Maria Luiza Loose (PSB); além do Partido Novo, sem chapa majoritária, apenas candidaturas à Câmara.

Atendendo às recomendações sanitárias impostas pelo cenário de pandemia, a maioria dos partidos políticos optaram por realizar suas convenções em formato virtual. No Rio Grande do Sul, o governo gaúcho chegou a lançar, na semana passada, protocolos específicos com orientações às convenções presenciais.

Até a próxima quinta-feira outras 10 legendas já tem data para realização do evento. O próximo dia 12, sábado, apresenta uma das maiores movimentação do calendário partidário. PCdoB, PDT, PP, PTB apresentam seus candidatos ao Executivo municipal.

As eleições acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turnos. Os partidos têm até o dia 26 de setembro para registrar suas candidaturas.