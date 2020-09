Justiça autoriza retomada do processo de impeachment de Nelson Marchezan Júnior

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) suspendeu a liminar que havia interrompido a tramitação do processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior . A decisão do desembargador Alexandre Mussoi Moreira foi publicada na noite desta sexta-feira (4).

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre poderá retomar o processo assim que todas as partes forem notificadas. Até o início da tarde deste sábado (5), o prefeito ainda não havia sido notificado, segundo informou sua assessoria de imprensa por meio de nota.

A avaliação do desembargador, na sua decisão, é que não houve prejuízo à defesa de Marchezan durante o processo, e que a comissão poderia responder aos questionamentos do prefeito em prazo razoável, não sendo necessário interromper o processo. A defesa de Marchezan alegava que houve "ilegalidade e abuso de poder" na condução do processo movido na Câmara de Vereadores da Capital.