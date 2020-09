PF combate fraudes ao auxílio emergencial e investiga ameaças ao presidente da Caixa

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (2) a Operação Falso Samaritano para apurar crimes de estelionato para o recebimento do auxílio emergencial, ameaça e divulgação de informações pessoais.

Durante as investigações, foi identificado que o suspeito utilizava-se dos dados das vítimas para se cadastrar nos aplicativos dos auxílios emergenciais do governo federal e, dessa forma, receber os valores em benefício próprio.

O investigado também ameaçou e divulgou dados pessoais do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e de seus familiares, após o presidente do banco ter alertado a população sobre a existência de golpes, bem como declarado que iria intensificar as medidas para impedir a ação dos fraudadores.

Estão sendo apurados pela PF os crimes de estelionato, ameaça e divulgação de dados sigilosos.