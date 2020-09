Deltan Dallagnol deixa comando da operação Lava Jato

Lava Jato A força-tarefa daanunciou nesta terça-feira (1º) a saída de Deltan Dallagnol da operação em Curitiba. O também procurador da República no Paraná, Alessandro José Fernando de Oliveira, deve assumir o comando das investigações.

Dallagnol esteve no comando da operação desde o início, em 2014. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o procurador deixa a força-tarefa para se dedicar a questões de saúde em sua família. A CNN Brasil informou que a saída teria relação com a filha do procurador.

O MPF afirma que o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira deve assumir as funções da Lava Jato por meio de permuta. Dallagnol, que solicitou um período de 15 dias para auxiliar na transição, deve assumir o ofício de Oliveira - que atua no combate ao crime organizado.

vazamento de conversas montar uma empresa para proferir palestras Dallagnol orientou a Rede Sustentabilidade Dallagnol esteve envolvido em inconsistências relacionadas à operação Lava Jato após opelo The Intercept Brasil, no final de 2019. Diálogos mostraram que o procurador planejavae outros eventos com o colega de equipe Roberson Pozzobon. A ideia era lucrar com a notoriedade da operação. As mensagens também indicaram quea ingressar com ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.